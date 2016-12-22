Под Тамбовом в ДТП с «КамАЗом» пострадали 9 человек

Под Тамбовом грузовик «КамАЗ» протаранил колонну легковых автомобилей, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
ДТП произошло на трассе Р22 в месте проведения дорожных работ. Отмечается, что повреждены оказались шесть легковых автомобилей и два грузовика.
По предварительной информации, в результате аварии девять человек получили ранения разлной степени тяжести, из них трое госпитализированы.
Отмечается, что после ДТП движение на трассе не перекрывалось. На месте ЧП работает следственная группа полиции. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее 27 июня в городе Минусинске Красноярского края произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля, в котором пострадали десять человек. Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, выезжавшего со второстепенной дороги.