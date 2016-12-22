В Минусинске 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В городе Минусинске Красноярского края произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
В пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края РБК рассказали о 10 пострадавших.
«В ДТП пострадали 10 человек. Из них двое отказались от медицинской помощи. Оставшиеся восемь, из них двое — дети, были доставлены в Минусинскую районную больницу и получили всю необходимую медицинскую помощь. Все отправлены лечиться амбулаторно. Госпитализированных нет», — сообщила РБК пресс-секретарь министерства Янина Стрелковская.
Как сообщает местное издание «НГС.Красноярск», виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, выезжавшего со второстепенной дороги. Уходя от столкновения с ним, один маршрутный автобус врезался в другой. В результате один из автобусов перевернулся.
В Саратове 25 июня при столкновении маршрутного автобуса с грузовиком пострадали девять человек.