Путин вручил госнаграды Этушу и Кобзону

В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды. В числе награжденных оказались деятели науки, культуры, образования, медицины, сельского хозяйства, сообщается на сайте Кремля.

«Среди награжденных — и те, кого знает вся страна, и те, чьи имена не так известны. Но всех вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и Отечеству», — сказал Путин на церемонии награждения.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил артист Театра имени Вахтангова Владимир Этуш. Данного ордена II степени удостоился первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, III степени — президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «КамАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин, а IV степени — лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Кавалером ордена Мужества стал летчик-испытатель Дмитрий Комаров. Орден Александра Невского получил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Орденов Почета удостоились путешественник Федор Конюхов и пианист Денис Мацуев.

Эстрадный певец, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон был отмечен знаком отличия «За благодеяние».

В речи на церемонии вручения госнаград путешественник Федор Конюхов попросил Путина помочь с организацией его новой экспедиции — погружением в Марианскую впадину, которое он собирается осуществить с ученым-океанологом Артуром Чилингаровым. По мнению Конюхова, эта экспедиция поможет России выйти на первое место в изучении мирового океана.