СГТУ прокомментировал отстранение подозреваемого в растрате ректора

В Саратовском государственном техническом университете им. Ю. А. Гагарина, заявили, что отстраненный от должности ректора вуза по подозрению в растрате Игорь Плеве не признает своей вины. Об этом РБК сообщили в учебном заведении.

По словам Игоря Плеве, деятельность руководства вуза регулярно проверяется комиссией учредителя университета. Работавшая в СТГУ Счетная палата также не нашла свидетельств преступления, заявил он.​

Адвокат Игоря Плеве Елена Левина заявила о намерении подать апелляцию в Саратовский областной суд на решение Фрунзенского районного суда отстранить ее подзащитного от должности.



«Ни один из доводов, который высказал ректор и сторона защиты в ходе сегодняшнего слушания, не был опровергнут судьей. Кроме того, в постановлении не указано, почему не принимается наша позиция», — пояснила адвокат.

Отмечается, что вопрос о назначении исполняющего обязанности ректора СГТУ имени Гагарина на время следственных действий будет решаться до 2 июля. В настоящий момент обязанности ректора исполняет проректор по учебной работе Галина Лобачева.

Об отстранении Игоря Плеве с должности стало известно ранее в среду. По предварительной версии, он фиктивно устроил человека в архив учебного заведения. Сотруднику начислялась заработная плата в то время, как сам человек не работал в университете. Ущерб от действий ректора оценили в более чем 125 тыс. руб. По словам представителя УФСБ, Плеве подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК России (растрата с использованием служебного положения).