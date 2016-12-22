Суд отстранил подозреваемого в растрате ректора саратовского вуза

Суд отстранил от должности ректора Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Игоря Плеве по ходатайству регионального управления Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Фрунзенского районного суда Анастасия Тудакова.

Правоохранительные органы заподозрили ректора Саратовского государственного технического университета (СГТУ) Плеве в растрате при фиктивном трудоустройстве в вуз. Об этом «РИА Новости» заявил представитель регионального управления ФСБ.

По версии следователей, Плеве фиктивно устроил сотрудника в архив университета. При этом ему начислялась заработная плата. Ущерб от действий ректора оценили в более чем 125 тыс. руб.

Представитель УФСБ отметил, что Плеве подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК России (растрата с использованием служебного положения).

В УФСБ по Саратовской области добавили, что Плеве 22 июня был допрошен в качестве подозреваемого. «В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — заключили в управлении.

Секретарь приемной ректора СГТУ сообщила РБК, что Игорь Плеве ушел в отпуск. На момент публикации Плеве не ответил на звонки РБК.

РБК направил запросы в пресс-службу университета и Центр общественных связей ФСБ.

Управление ФСБ подало в суд ходатайство об отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве 26 июня. При этом в суде не раскрыли обстоятельства, на основании которых правоохранительные органы приняли решение подать просьбу об отстранении ректора.