ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,78 EUR Нал. 73,98 73,04 USD Бирж. 63,19 +0,16 EUR Бирж. 73,32 -0,11 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6094,10 -89,60 IMOEX 2260,12 +1,30% RTSI 1126,83 +1,19% Brent 77,39 +2,37% DJIA 24376,98 +0,39% Nasdaq 7592,40 +0,41%
Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу
Лента новостей
ВС признал законным правило о светоотражающих жилетах для водителей 16:49, Общество Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:45, РБК и Schneider Electric В работе Telegram произошел глобальный сбой 16:41, Технологии и медиа Умер математик и лингвист Владимир Успенский 16:40, Общество Криптовалюта Cardano подешевела на 5% за сутки 16:32, Крипто Совфед одобрил выделение 1,9 млрд руб. на урановый рудник «Росатома» 16:30, Бизнес Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 13 16:26, Quote Копировать, вставить: как геномный редактор исправляет ошибки эволюции 16:24, РБК и Ингосстрах Пианист Мацуев сравнил сборную России по футболу с оркестром 16:23, Общество Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда 16:16, Политика Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций 16:16, Политика В Чечне ответили на расследование Египта о провале сборной на ЧМ 16:15, Общество Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 16:15, РБК и Сбербанк Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных 16:12, Общество Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США 16:10, Политика Новость о самоубийстве Родченкова оказалась выдумкой сатирического сайта 16:08, Общество Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу 16:04, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 16:00, Спецпроект РБК Спорт Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития 16:00, Экономика Матвиенко назвала запуски почтовых дронов пиаром и игрой в самолетики 15:58, Общество МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков 15:50, Экономика Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после приезда Болтона 15:49, Политика «Как сознательный человек»: 10 полезных для планеты эко-привычек 15:48, Спецпроект РБК PINK Совфед проработает вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам 15:46, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 15:46, РБК и «Шелл» Почти 80% новостроек в Москве продаются до сдачи дома в эксплуатацию 15:46, Строительство Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд не выдавать его России 15:45, Общество Совфед одобрил повышение пошлин на загранпаспорт и права 15:39, Общество
Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу
ЧМ-2018, 16:04
0
Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделится опытом в организации такого мероприятия. Об этом он сказал во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтом в Кремле, сообщает корреспондент РБК.

«Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», — заявил президент России

Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после приезда Болтона
Политика

В начале переговоров Путин выразил надежду на то, что приезд советника президента США в Москву станет первым шагом в сторону восстановления отношений между двумя странами.

Право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году выиграла совместная заявка США, Канады и Мексики.

Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Джон Болтон
Главное
Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда Политика
Материалы по теме
Путин рассказал о планах посмотреть матч Россия — Испания Политика
Песков назвал «печальные отношения» с США темой встречи Путина и Болтона Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter