Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин поздравил США с получением права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году и выразил готовность поделится опытом в организации такого мероприятия. Об этом он сказал во время встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтом в Кремле, сообщает корреспондент РБК.

«Пока нам удается организовать соревнования [ЧМ-2018] должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», — заявил президент России

В начале переговоров Путин выразил надежду на то, что приезд советника президента США в Москву станет первым шагом в сторону восстановления отношений между двумя странами.

Право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году выиграла совместная заявка США, Канады и Мексики.