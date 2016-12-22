Напавший на журналистку «Эха Москвы» переведен из СИЗО в больницу

Напавший с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц будет лечиться от шизофрении в Израиле. Об этом сообщил РБК его адвокат Игорь Зубер.
«Точные сроки не могу сказать. Это долгая процедура», — добавил он. Освобожденного от уголовной ответственности из-за психической болезни Грица уже перевели из СИЗО «Бутырка» на принудительное лечение в медучреждение, добавил адвокат.
Ранее 11 мая Пресненский суд Москвы отправил Грица на принудительное психиатрическое лечение. Он был признан невменяемым. Направить Грица на принудительное лечение потребовал Следственный комитет.
Борис Гриц напал на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр 23 октября 2017 года в помещении радиостанции. В результате она была госпитализирована с ножевым ранением горла. После срочной операции Фельгенгауэр еще около двух недель провела в больнице. 6 ноября она вернулась в эфир «Эха Москвы».
Во время допроса Гриц рассказал, что общался с журналисткой «телепатически» с 2012 года. Решение напасть на Фельгенгауэр было вызвано тем, что она «изводила его сексуально» каждую ночь в течение двух месяцев.
Психологическая экспертиза выявила, что Гриц страдает параноидальной шизофренией с непрерывным типом течения.