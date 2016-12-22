Адвокат огласил результаты экспертизы напавшего на ведущую «Эха Москвы»

​Психиатрическая экспертиза установила, что Борис Гриц, напавший на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, страдает шизофренией. Об этом ТАСС рассказал представляющий интересы журналистки адвокат Сергей Бадамшин.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», — отмечается в заключении, пишет агентство. В документе уточняется, что в момент нападения он был лишен способности осознавать характер содеянного.

По данным экспертов, в настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания, он нуждается в направлении на принудительное лечение, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

23 октября Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и нанес Фельгенгауэр ножом удар в горло. Ведущая была госпитализирована и прооперирована. Нападавший был задержан, на допросе он объяснил свой поступок тем, что ведущая «сексуально изводила» его с помощью телепатии. В отношении Грица было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

После возвращения на работу Фельгенгауэр заявила, что сомневается в наличии у Грица психических отклонений. «Этот человек не был похож на нервного психа. Мне кажется, он прекрасно все спланировал», — заявила она.