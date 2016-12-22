Путин наградил путешественника Конюхова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил путешественника Федора Конюхова орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что награда вручена Конюхову «за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях».

Ранее 26 декабря Путин присвоил официальному представителю МИДа Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Федор Конюхов — первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли: Северного полюса (трижды), Южного полюса, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, вершины Джомолунгмы (полюс высоты) и мыса Горн (полюс яхтсменов). Также он побывал на самой высокой вершине каждого континента, совершил пять кругосветных плаваний, пересек Атлантический океан 16 раз на парусных яхтах и один раз на весельной лодке. Большинство путешествий Конюхова были одиночными.