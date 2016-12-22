Замглавы Новокузнецка объяснил клип в стиле «Звездных войн» ко Дню города

В администрации Новокузнецка объяснили РБК идею клипа в стиле «Звездных войн», снятого ко Дню города. Ролик, посвященный 400-летию Новокузнецка, был размещен на странице замглавы города Николая Маслова в Instagram. Позднее клип был удален.

Видео: maslov.n.y / Instagram

В ролике, смонтированном из кадров «Звездных войн», появляются мэр города Сергей Кузнецов, его заместитель и другие чиновники. Они сражаются, делают селфи с Чубаккой, управляют космическим кораблем и играют на воображаемых музыкальных инструментах.

По словам Маслова, ролик был смонтирован в прошлом году в качестве презентации для участия в конкурсе на лучший район города. «Мы выбрали тему звездных войн, имея в виду, что это наша команда, мчащаяся на корабле к 400-летнему юбилею города и решающая все встретившиеся на пути проблемы», — объяснил он.

Замглавы Новокузнецка отметил, что командир корабля — это глава города Кузнецов. «Остальные участники клипа — это случайные работники, у которых мы попросили изобразить некоторые движения руками, не предупредив о создании клипа. Хотелось сделать сюрприз», — добавил он.

Маслов отметил, что ролик сделали специалисты из администрации центрального района Новокузнецка на безвозмездной основе в нерабочее время. «Листая свой архив я решил в преддверии 400-летия нашего любимого города поделиться этим клипом», — сказал он, подчеркнув, что «никакого злого умысла» он не вкладывал в это.

День города в Новокузнецке отмечают в первую субботу июля.