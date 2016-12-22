В Петропавловске-Камчатском полностью восстановлено электроснабжение

Электроснабжение в Петропавловске-Камчатском полностью восстановлено после аварии на тэплоэнергоцентрали, сообщает региональное управление МЧС.

«В настоящее время все объекты полностью запитаны. Электроэнергия подается во все микрорайоны города», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что около 100 тыс. человек остались без света в Петропавловск-Камчатском. Однако представитель местного главка МЧС Юлия Ананьева рассказала РБК, что без электроснабжения остались около 60 тыс. человек. По ее словам, от аварии на ТЭЦ пострадали не менее пяти микрорайонов.

При этом Минэнерго сообщало о 35 тыс. отключенных от электроэнергии жителях города. Региональное управление МЧС отметило, что электричество было отключено в 96 многоквартирных жилых домах и 42 социально значимых объектах.

В компании «Камчатскэнерго» РБК сообщили, что авария произошла из-за образовавшегося свища в связи с дефицитом мощности на Камчатской ТЭЦ-2.