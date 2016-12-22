Спутник зафиксировал работы по модернизации ядерного центра в КНДР

На северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы. Это следует из снимков коммерческого спутника, сделанных 21 июня, сообщает ​38 North со ссылкой на данные Института США и Северной Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Согласно анализу данных спутника, Северная Корея строит новую насосную установку для охлаждения реактора. Продолжается строительство вспомогательных объектов на других производственных территориях в Йонбене.

Не ясно, работает ли радиохимическая лаборатория, которая используется для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Однако, по данным спутника, связанная с ней тепловая электростанция продолжает функционировать.

При этом в отчете отмечается, что проводимые в Йонбене строительные работы не должны рассматриваться как имеющее какое-либо отношение к обязательству Северной Кореи по денуклеаризации. Подчеркивается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.

Первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. На саммите лидеры двух стран подписали декларацию о денуклеаризации Северной Кореи. В понедельник, 25 июня, представитель Пентагона заявил, что в скором времени США предоставят план по денуклеаризации Корейского полуострова.