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Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа
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Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа
Политика, 04:27
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Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа

Израильская система ПВО «Железный купол» зафиксировала девять ракет, выпущенных с территории сектора Газа, сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Там рассказали, что одну из ракет удалось перехватить. Информация о том, где упали ракеты и нанесли ли они ущерб, не приводится.

Израиль уничтожил морской тоннель ХАМАС в секторе Газа
Политика

Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ударами. Так, 20 июня, израильские военно-воздушные силы трижды за ночь поднимались в воздух чтобы атаковать объекты ХАМАС, расположенные на территории палестинцев.

Свои действия они назвали ответом на запуск ракет, а также воздушных змеев и шаров, несущих взрывные устройства.

Теги: Израиль , сектор Газа , атака
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