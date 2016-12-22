X5 Retail Group назначила нового гендиректора «Пятерочки»

X5 Retail Group и «Магнит» обменялись топ-менеджерами: на место экс-гендиректора «Пятерочки» Ольги Наумовой, которая утром в пятницу возглавила «Магнит», пришел бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Новым гендиректором «Пятерочки» стал Сергей Гончаров, сообщила X5 Retail Group, управляющая сетью.

Гончаров работает в X5 Retail Group с 1 марта 2018 года. До прихода в компанию он с 2013 года возглавлял сеть дрогери «Магнит Косметик», которая управляется основным конкурентом X5 Retail Group — ретейлером «Магнит». Кроме того, он возглавлял аптечное подразделение «Магнита». «Магнит Косметик» под его управлением стала самой быстрорастущей сетью ретейлера. По итогам первого квартала 2018 года выручка сети выросла на 13,1%, до 21 млрд руб. Для сравнения, общая выручка «Магнита» выросла только на 8%.

«Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса, — приводятся в сообщении слова Игоря Шехтермана, главного исполнительного директора X5 Retail Group. — В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса «Пятерочки».

Искать нового гендиректора компания начала в апреле, когда этот пост покинула Ольга Наумова. Наумова возглавляла «Пятерочку» с 2013 года, при ее управлении сеть в том числе провела ребрендинг. На уход Наумовой негативно отреагировали инвесторы: 25 апреля GDR X5 Retail Group на Московской бирже подешевели на 6%, до 1,8 тыс. руб. Кандидатов на ее место было решено искать внутри группы. Об этом X5 Retail Group сообщала и во время объявления об уходе с поста Наумовой​.

У руководства ретейлера были расхождения с Наумовой во взглядах на стратегию, сообщил на телефонной конференции с инвесторами исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. До сих пор команда «Пятерочки» была сконцентрирована на росте, но при изменившихся условиях рынка нужен другой подход, заметил он. По его словам, под управлением нового гендиректора компания сосредоточится на эффективности. До назначения нового гендиректора «Пятерочки» исполняющим его обязанности является сам Шехтерман.

В середине мая о назначении Наумовой на пост исполнительного директора сообщил «Магнит». А в пятницу, 22 июня, она стала его гендиректором. Сеть уже располагает «лучшей командой» и будет ее усиливать и приглашать «людей вне зависимости от того, где они до этого работали», заявлял генеральный директор сети Хачатур Помбухчан после ее назначения.

X5 Retail Group — крупнейший российский продуктовый ретейлер. Входящая в него «Пятерочка» — самая большая сеть группы: она насчитывала 11,8 тыс. магазинов на конец марта 2018 года. «Пятерочка» традиционно была флагманской сетью ретейлера и основным драйвером роста группы. Например, по итогам 2017 года продажи X5 Retail Group увеличились на 25,5%, самый большой вклад внесла «Пятерочка», которая выросла на 29%. Однако в первом квартале 2018 года лучший рост показал «Перекресток», выручка которого росла на 22,9%, тогда как у «Пятерочки» — на 21,6%.