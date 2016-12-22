ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,41 62,45 EUR Нал. 74,12 72,89 USD Бирж. 62,87 -0,85 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6214,00 -494,90 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24641,83 +0,74% Nasdaq 7704,30 -0,11%
X5 Retail Group назначила нового гендиректора «Пятерочки»
Лента новостей
Телеканал «Дождь» подал против столичной налоговой 80 исков 22:05, Общество ЕС ответил на угрозу Трампа ввести пошлину на европейские автомобили 22:04, Экономика Кадыров ответил Госдепу на призыв освободить Оюба Титиева 21:57, Общество Крупная группировка сирийской оппозиции перешла под командование Дамаска 21:32, Политика МИД России назвал легализацию каннабиса в Канаде грубым нарушением права 21:24, Политика Каталония решила разорвать протокольные отношения с королевским двором 21:05, Политика МИД рассказал о российских загранпаспортах фигурантов «кокаинового дела» 21:05, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 21:01, Партнерский материал ЧМ-2018. Группа E. Сербия — Швейцария. Онлайн 21:00, Спорт Муса спас Месси: что теперь надо Аргентине для выхода в плей-офф 20:58, Спорт Опубликовано фото совершившего жесткую посадку вертолета в ХМАО 20:57, Общество Голикова и Орешкин сменили Рогозина в двух экономических комиссиях 20:33, Политика Полиция привлекла к ответственности аргентинских болельщиков за драку 20:33, Общество Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья 20:32, Политика Бывшая участница шоу «Дом-2» выпала из окна в Москве 20:23, Общество Пожарные проверили информацию о пожаре в Малом театре 20:14, Общество Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 20:10, Спецпроект РБК Спорт Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице 20:10, Общество В Киеве на Гребенщикова напали во время уличного концерта 20:03, Общество Путин подарил лидеру Южной Кореи и его жене книгу об Эрмитаже 20:01, Политика Дубль Ахмеда Мусы принес Нигерии победу над исландцами на ЧМ-2018 19:57, Спорт Итальянский вице-премьер отвел год на прояснение судьбы ЕС 19:53, Политика Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи 19:36, Политика Путин пригласил президента Южной Кореи на Восточный экономический форум 19:33, Политика Технологии, меняющие мир 19:27, РБК и Ингосстрах Сенцов отказался просить помилования у Путина 19:23, Общество Блогеры оценили инициативу платной подписки на YouTube 19:23, Технологии и медиа Минфин ответил Чубайсу на слова об инвестировании пенсионных денег 19:15, Экономика
X5 Retail Group назначила нового гендиректора «Пятерочки»
Бизнес, 10:52
0
X5 Retail Group назначила нового гендиректора «Пятерочки»
X5 Retail Group и «Магнит» обменялись топ-менеджерами: на место экс-гендиректора «Пятерочки» Ольги Наумовой, которая утром в пятницу возглавила «Магнит», пришел бывший глава «Магнит Косметик» Сергей Гончаров
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Новым гендиректором «Пятерочки» стал Сергей Гончаров, сообщила X5 Retail Group, управляющая сетью.

Гончаров работает в X5 Retail Group с 1 марта 2018 года. До прихода в компанию он с 2013 года возглавлял сеть дрогери «Магнит Косметик», которая управляется основным конкурентом X5 Retail Group — ретейлером «Магнит». Кроме того, он возглавлял аптечное подразделение «Магнита». «Магнит Косметик» под его управлением стала самой быстрорастущей сетью ретейлера. По итогам первого квартала 2018 года выручка сети выросла на 13,1%, до 21 млрд руб. Для сравнения, общая выручка «Магнита» выросла только на 8%.

«Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса, — приводятся в сообщении слова Игоря Шехтермана, главного исполнительного директора X5 Retail Group. — В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса «Пятерочки».

Искать нового гендиректора компания начала в апреле, когда этот пост покинула Ольга Наумова. Наумова возглавляла «Пятерочку» с 2013 года, при ее управлении сеть в том числе провела ребрендинг. На уход Наумовой негативно отреагировали инвесторы: 25 апреля GDR X5 Retail Group на Московской бирже подешевели на 6%, до 1,8 тыс. руб. Кандидатов на ее место было решено искать внутри группы. Об этом X5 Retail Group сообщала и во время объявления об уходе с поста Наумовой​.

У руководства ретейлера были расхождения с Наумовой во взглядах на стратегию, сообщил на телефонной конференции с инвесторами исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. До сих пор команда «Пятерочки» была сконцентрирована на росте, но при изменившихся условиях рынка нужен другой подход, заметил он. По его словам, под управлением нового гендиректора компания сосредоточится на эффективности. До назначения нового гендиректора «Пятерочки» исполняющим его обязанности является сам Шехтерман.

В середине мая о назначении Наумовой на пост исполнительного директора сообщил «Магнит». А в пятницу, 22 июня, она стала его гендиректором. Сеть уже располагает «лучшей командой» и будет ее усиливать и приглашать «людей вне зависимости от того, где они до этого работали», заявлял генеральный директор сети Хачатур Помбухчан после ее назначения.

X5 Retail Group — крупнейший российский продуктовый ретейлер. Входящая в него «Пятерочка» — самая большая сеть группы: она насчитывала 11,8 тыс. магазинов на конец марта 2018 года. «Пятерочка» традиционно была флагманской сетью ретейлера и основным драйвером роста группы. Например, по итогам 2017 года продажи X5 Retail Group увеличились на 25,5%, самый большой вклад внесла «Пятерочка», которая выросла на 29%. Однако в первом квартале 2018 года лучший рост показал «Перекресток», выручка которого росла на 22,9%, тогда как у «Пятерочки» — на 21,6%.

Авторы: Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева, Мария Кокорева.
Теги: «Пятерочка» , X5 Retail Group
Главное
Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск России из Приднестровья Политика
Материалы по теме
Экс-глава «Пятерочки» стала руководить «Магнитом» Бизнес
X5 Retail Group займется доставкой покупок из интернет-магазинов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter