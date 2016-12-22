Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове

При столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля Hyundai в Саратове пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

«Врачи осмотрели девять человек, четверо отказались от госпитализации, пятеро были направлены в больницу. У пострадавших состояние от легкой до средней степени тяжести, при этом тяжелых пострадавших нет, дети не пострадали», — сказала сотрудница пресс-службы.

Как сообщает «ЧП Саратов», авария с участием маршрутного такси Mercedes и Hyundai Porter произошла на Мясницкой улице. Легковой автомобиль въехал в заднюю часть автобуса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В середине июня в Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали девять человек, в том числе двухлетний ребенок.