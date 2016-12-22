В Нью-Йорке спецназ эвакуировал самолет из-за ложного сигнала о захвате

Спецназ эвакуировал в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке самолет авиакомпании JetBlue после ложного сообщения о захвате воздушного судна, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
При подготовке самолета к взлету, который должен был отправиться в Лос-Анджелес, пилот обнаружил неисправность прибора радиосвязи. Он попытался сообщить об этом диспетчерам аэропорта, однако ошибся при наборе кода и отправил сигнал о захвате самолета.
Сразу после этого полицейские и бойцы спецназа окружили самолет, а затем поднялись на борт. Самолет был эвакуирован и полностью проверен. При этом пассажиров пересадили в другой самолет.
New York Post сообщает, что на борту самолета авиакомпании JetBlue находились 158 человек. Проверка воздушного судна не выявила каких-либо нарушений. Инцидент спровоцировал небольшие задержки рейсов.