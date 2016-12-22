Кадыров заявил о восхищении сборной Египта от размещения в Чечне на ЧМ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что власти Египта намерены проверить связь между провалом национальной команды на чемпионате мира по футболу и ее размещением на территории республики во время мундиаля, передает ТАСС.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что разговоры о том, что лидер египетской сборной Мохамед Салах хотел уйти из команды из-за скандала, связанного с теплым приемом Рамзаном Кадыровым форварда «Ливерпуля» и всей сборной Египта в Чечне, являются «сплетнями наших врагов».

Ранее парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта начал расследование неудачного выступления национальной сборной на чемпионате мира. В частности, инициаторы расследования допустили, что команду могла преследовать серия неудач из-за ее размещения в Грозном.

Сборная Египта в рамках группового этапа ЧМ проиграла все три матча. Египетские футболисты уступили команде Уругвая 0:1, проиграли сборной России 1:3. Также египтяне не смогли победить команду Саудовской Аравии, встреча между этими командами завершилась со счетом 1:2 в пользу саудовцев.

24 июня CNN, ссылаясь на источник, близкий к Мохамеду Салаху, сообщил о желании спортсмена покинуть сборную Египта из-за скандала, связанного с отношениями между ним и Кадыровым. Во время пребывания египетской сборной в Чечне Рамзан Кадыров проводил много времени в компании с Салахом. Глава Чечни присвоил форварду «Ливерпуля» звание почетного гражданина республики. Также для египетских футболистов в Грозном был организован торжественный ужин после намаза, прошедшего в мечети «Сердце Чечни», хотя позднее власти Чечни и руководство сборной Египта назвали эту информацию несоответствующей действительности.