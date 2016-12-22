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В сборной Египта опровергли информацию о планах Салаха покинуть команду
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В сборной Египта опровергли информацию о планах Салаха покинуть команду
ЧМ-2018, 03:42
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В сборной Египта опровергли информацию о планах Салаха покинуть команду

Сообщения о том, что нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах намерен покинуть национальную команду, не соответствуют действительности. Об этом RT заявил руководитель информационного отдела египетской сборной Усама Исмаил.

«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему», — сказал он.

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По словам Исмаила, он не знает, откуда в СМИ появилась подобная информация. Глава информ-отдела сборной Египта добавил, что не стоит брать информацию о Салахе откуда-либо, кроме его личного аккаунта в Twitter.

«Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем», — отметил он, отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на источник, близкий к Мохамеду Салаху, сообщил о том, что футболист намерен покинуть сборную Египта из-за скандала, который связан с теплым приемом главой Чечни Рамзаном Кадыровым форварда «Ливерпуля» и всей египетской команды. Позднее министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров назвал эту информацию «чушью» и «неправдой». «Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохамеде Салахе, ссылаясь на неизвестный «источник, близкий к клубу «Ливерпуль», нарушает его права», — сказал Умаров.

Теги: сборная по футболу , Египет
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