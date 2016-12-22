В ФНС предложили выдавать самозанятым 10 тыс руб при регистрации

Глава федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что технология регистрации самозанятых граждан должна быть максимально удобной и предложил выдавать им 10 тыс. руб налогового капитала. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«В частности, мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, около 10 тыс. руб. при регистрации — есть стимул выписывать чеки», — заявил Мишустин.

Он отметил, что сейчас число граждан, которые получают доходы не по трудовому договору, составляет приблизительно 25 млн человек. При этом аудитория сайтов, которые агрегируют их услуги насчитывает около 2,5 млн. человек. В случае регистрации, по словам Мишустина, россияне смогут получать налоговый вычет в размере 1,5% от покупок у самозанятых, но не более 10 тыс. руб в год.

«Позиция «а никто не платит налогов, и мы не будем» бессмысленна — государство должно создать такой режим, чтобы людям было удобно исполнять свои налоговые обязанности», — добавил глава ФНС.

Ранее стало известно, что ведомство планирует протестировать регистрацию самозанятых в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Зарегистрироваться в налоговой можно будет с помощью мобильного приложения, которое позволит также проводить платежи. Тестирование начнется с 1 января 2019 года и продлится полгода.

В мае Минфин подготовил предложение о введении для самозанятых граждан налогового режима. В эту категорию попадают те, кто занимается предпринимательством, не имея при этом наемных работников. Ставка для них составит 3% в случае если они работают с физлицами и 6%, если услуги оказываются юрлицам.