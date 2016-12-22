В полиции назвали причину эвакуаций в Ростове-на-Дону

Несколько объектов в Ростове-на-Дону и Аксае были эвакуированы из-за ложных сообщений о бомбах, которые в итоге не подтвердились, сообщается на сайте главного управления МВД по Ростовской области.

«26 июня в полицию поступил ряд звонков о заминировании объектов в Ростове-на-Дону и Аксае. Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия, опасных предметов обнаружено не было», — рассказали в полиции, не уточнив, о каких объектах идет речь.

В МВД добавили, что все объекты работают штатно, сотрудники полиции устанавливают лиц, которые их «заминировали».

Ранее местное издание 1Rnd.ru сообщило, что в Ростове-на-Дону эвакуировали 11 отелей, Reuters рассказало, что всего эвакуация проводилась на 16 объектах, среди которых были гостиницы и рестораны.

Ростов-на-Дону — один из 11 городов, в котором проходят матчи ЧМ-2018. 26 июня там играли сборные Хорватии и Исландии, а ранее провели состязания Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Мексика и Республика Корея.

Следующая игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» 2 июля — там проведут матч 1/8 чемпионата.