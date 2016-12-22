Госдеп США одобрил продажу 5 комплексов «Иджис» на сумму $860 млн Испании

Госдепартамент США разрешил Испании приобрести пять корабельных многофункциональных боевых информационно-управляющих систем «Иджис», стоимость которых оценивается в $860 млн, передает Defence News со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности.

В ведомстве отметили, что у Испании уже есть пять фрегатов, оснащенных этой системой. Продажа стране новых «Иджисов» позволит испанским военным более гибко отвечать на угрозы и способствовать повышению безопасности в регионе.

Разрешение Госдепа не гарантирует, что сделка осуществится, поскольку в нее может вмешаться Конгресс, а финальная цена и количество систем могут измениться в ходе переговоров, отмечает издание.