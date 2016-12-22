Правительство выделило еще 815 млн руб. на ЧМ-2018

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, которые предусматривают выделение дополнительных средств на эксплуатацию стадионов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Распоряжениями, которые опубликованы на портале правовой информации, Медведев поручил выделить более 815 млн руб. из резервного фонда на содержание стадионов, которые используются на чемпионате мира по футболу. Указывается, что результатом должно стать успешное проведение турнира.

В соответствии с первым распоряжением Министерству спорта будет выделено 481,6 млн руб. на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов, принимающих чемпионат. Еще 334,2 млн руб. получит ФГУП «Спорт-Инжиниринг», выполнявшее функции застройщика стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. В этом случае деньги пойдут на эксплуатацию стадионов и отдельных тренировочных площадок.

Как ранее сообщал РБК, общие расходы на проведение в России чемпионата мира по футболу составят 883 млрд руб. (более $14,2 млрд). Строительство и реконструкция спортивных объектов обошлись примерно в 217 млрд руб. ($3,45 млрд).

В документе «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» в первоначальной версии общая смета строительства была зафиксирована на уровне 664,11 млрд руб. Позже эта сумма несколько раз менялась.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Матчи проходят в общей сложности на 12 стадионах в 11 городах.