Генподрядчик назвал причину падения строительного крана в Казани

В Казани строительный кран рухнул на многоквартирный дом из-за шквалистого ветра. Об этом заявил представитель генподрядчика «Ак Барс Строй» Эдуард Гараев, сообщает ТАСС.

По его словам, рельсовый строительный кран поднимал панель в то время, когда испортилась погода. Остальные краны не упали, так как были прикручены.

По информации портала Tatpressa, кран упал на дом №34 по проспекту Альберта Камалеева в Советском районе Казани. Там компания «Ак Барс Девелопмент» возводит комплекс «Казань XXI век».

Как сообщает Kazanfirst, речь идет о доме №32. Как сообщил РБК пресс-секретарь МЧС Татарстана Андрей Родыгин, кран упал на уже заселенный дом. Крановщик самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз. По словам Родыгина, кран повредил два балкона и облицовку здания. В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили РБК, что данные о пострадавших не поступали.

Днем 26 июня в Казани прошел ливень с градом, порывы ветра достигали 20 м/с.