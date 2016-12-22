В ФПК рассказали об условиях перевозки отравившихся в поезде детей

В Федеральной пассажирской компании рассказали РБК об условиях перевозки детей, которые отравились, пока ехали на поезде из Екатеринбурга в Анапу.
Отмечается, что на поезде №290 Екатеринбург — Анапа были три организованные детские группы. Во время поездки 31 ребенок и четверо взрослых обратились к поездной бригаде с жалобами на недомогание. На станции назначения их осмотрели медики, были собраны материалы для проведения биологических исследований. Троих подростков оставили под наблюдением врачей.
В ФПК отметили, что дети ехали на поезде, оснащенном кондиционерами и биотуалетами.
«Организация питания детской группы в пути следования поезда обеспечивалась в соответствии с договором на организацию и предоставление горячего питания», — говорится в сообщении. Договор был заключен между организатором перевозки детей и компанией-оператором, которая обеспечивает организацию питания в поездах формирования Уральского филиала АО «ФПК».
На все продукты питания имелись сертификаты и декларации соответствия. Также регулярно велись бракеражные журналы.
Ранее 26 июня сообщалось, что в Анапе с признаками пищевого отравления госпитализировали 10 детей, приехавших на поезде из Екатеринбурга.
По факту произошедшего следователями, сотрудниками транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора проводится проверка.