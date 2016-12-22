В поезде Екатеринбург — Анапа отравились 10 детей

В Краснодарском крае на станции Анапа с признаками пищевого отравления госпитализировали 10 детей, которые ехали на поезде Екатеринбург — Анапа. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Их доставили в Детскую городскую больницу. По данным Южного следственного управления на транспорте СК России, организованная группа из 625 детей в сопровождении взрослых ехала в оздоровительный лагерь в Анапе. На вокзале сопровождающие обратились в медпункт, сообщив, что у 10 детей боли в области живота.

По факту отравления проверку проводят следователи. Также Новороссийская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверку законодательства о защите прав пассажиров при организации питания в пассажирском поезде.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, питание детей в поезде было организовано пассажирской компанией.