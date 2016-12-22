Госдеп обвинил Россию и Китай в попытке «расколоть Запад»

Россия и Китай пытаются «расколоть Запад», заявил на слушаниях в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте комитета по международным делам.

По его словам, Москва намеревается раздробить Запад, а Пекин — занять его место. Эти страны «особенно агрессивны» в Центральной и Восточной Европе, подчеркнул помощник госсекретаря. В связи с этим Митчелл считает, что главной задачей США должно стать «противостояние российской агрессии».

«В последнее время ревизионистский Кремль пытался силой менять границы, угрожал соседям и атаковал их, инициировал кампании по дезинформации и кибератак против Запада, усилил военное присутствие на западных границах», — отметил Митчелл.

В апреле занимавший тогда должность ​и.о. госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в Госдепе назвал Россию, Китай и Иран «силами нестабильности». По его словам, Москва, Пекин и Тегеран регулярно нарушают права человека на своих территориях, ограничивают свободу слова и собраний, «подрывают фундаментальное достоинство людей».

В марте замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в сенате подчеркивал, что власти России и Китая намерены изменить мировой порядок и представляют серьезную угрозу для США. По мнению Руда, Вашингтон должен увеличить расходы на оборону для противодействия Пекину и России, а также «странам-изгоям» — КНДР и Ирану.