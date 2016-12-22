В Госдепе назвали Россию и Китай «силами нестабильности»

Россия, Китай, Иран и КНДР являются «силами нестабильности». Об этом заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан на выступлении в Госдепартаменте, сообщает Reuters.

По словам Салливана, правительства КНР, КНДР, Ирана и России «нарушают права человека в пределах своих границ и в результате становятся силами нестабильности». По его словам, эти страны ограничивают свободу слова и свободу мирных собраний, допускают и совершают насилие в отношении религиозных и этнических меньшинств, а также «подрывают фундаментальное достоинство людей. Салливан считает, что это «морально предосудительно и подрывает наши интересы».

И.о. госсекретаря заявил, что российские власти «продолжают пресекать инакомыслие в гражданском обществе, даже когда они вторгаются к своим соседям и подрывают суверенитет западных стран». «Мы еще раз призываем Россию прекратить оккупацию Крымского полуострова, остановить насилие, совершаемое российского войсками в Донбассе и устранить безнаказанность за нарушения прав человека в Чечне», — заявил Салливан.

В конце марта замминистра обороны США Джон Руд на слушаниях в сенате заявил, что Россия и Китай планируют изменить мировой порядок и представляют серьезную угрозу для Вашингтона. По словам Руда, США должны повысить расходы на оборону, чтобы противостоять КНР и России, а также «странам-изгоям» — Северной Корее и Ирану.