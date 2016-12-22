Порошенко разрешил силовикам напрямую закупать оружие за рубежом

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от услуг посредников при закупках импортных образцов оружия. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сообщении на сайте СНБО.

«Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений», — сказал Турчинов.

По его словам, также были сняты ограничения по прямым контрактам на импортное оружие для силовых ведомств, в частности для Министерства обороны Украины. Турчинов добавил, что правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной рады Украины проект закона, в котором будет предусмотрена возможность для госзаказчиков заключать контракты непосредственно с иностранными компаниями.

Также правительство должно внести изменения в акты кабмина, которые упростят процедуру предоставления предприятиям полномочий на импорт военных товаров из-за рубежа.

В марте 2018 года Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия, которое было заключено еще в 1995 году.

В начале июня глава «Укроборонпрома» Павел Букин пообещал «задавить» Россию качеством украинского вооружения. По его словам, сейчас Киев разрабатывает реактивную систему залпового огня с корректируемым боеприпасом «Ольха», которая будет наносить противнику наибольший ущерб за наименьшее количество времени. В феврале Турчинов сообщал, что серийное производство системы начнется в конце 2018 года — начале 2019 года.