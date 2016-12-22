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Консульство Испании в Москве сократит срок оформления виз
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Консульство Испании в Москве сократит срок оформления виз
Общество, 18:41
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Консульство Испании в Москве сократит срок оформления виз

Генеральное консульство Испании в Москве с 28 июня сократит сроки оформления виз, говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.

Российские граждане смогут получить визу за четыре рабочих дня, в то время как раньше процедура оформления занимала пять дней.

Российский турпоток в Испанию в марте 2018 года составил 55,476 человек, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), Испания входит в пятерку наиболее популярных у россиян направлений для летнего отдыха.

21 июня консульство Франции в Москве увеличило сроки рассмотрения заявок на визу на несколько дней. Это произошло из-за технических проблем. Источник на туристическом рынке тогда сообщал «Интерфакс-туризму», что задержки могут быть связаны со сменой генерального консула Франции в России. Марк Седий в июле закончит свою работу на этом посту.

Теги: Испания , консульство , визы
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