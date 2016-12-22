В Минске объяснили слова Лукашенко о вхождении в состав другой страны

Белоруссия не собирается входить в состав других государств, так как для народа страны понятия «независимости и суверенитета священны», заявил ТАСС глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Что касается каких-то возможных вступлений и вхождений в состав каких-то государств, то об этом не может быть и речи», — сказал глава МИДа.
Так Макей прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что страна может войти в состав «какого-то другого государства», если не будут выполняться поставленные задачи в сельском хозяйстве.
Глава МИД Белоруссии отметил, что президент гипотетически предположил, что могло бы случиться, если бы экономика страны начала падать, а благосостояние населения ухудшаться. «Лукашенко обрисовал перспективы, к которым мы не стремимся», — считает Макей.
Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве во время рабочей поездки в Шкловский район Белоруссии. Он отметил нынешнюю тяжелую ситуацию в отрасли, сказав, что страна находится как «на фронте».