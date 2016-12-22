Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве и допустил, что если поставленные задачи выполняться не будут, то Белоруссия может войти в состав «какого-то государства». Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, передает телеканал ОНТ.



Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. «Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов», — заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять.

«Причина одна: невыполнение — смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы — провалимся. Значит, надо будет или в состав государства какого-то идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал белорусский лидер.

Как сообщает БЕЛТА, во время совещания в Шкловском районе помощник президента и инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков заявил, что одной из проблем является дефицит кадров и специалистов, а также низкий уровень ответственности. По его словам, изменить ситуацию может повышение уровня зарплаты и ее зависимость от конечного результата. Лукашенко отметил, что нужно также поддерживать жесткую дисциплину на предприятиях.