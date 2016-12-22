BMW не откажется от своих предприятий в Британии из-за Brexit

Немецкая компания BMW опровергла информацию о выводе производства из Великобритании из-за неопределенной ситуации вокруг Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Иана Робертсона.
«Нет, не собираемся. Мы преданны своим предприятиям в Соединенном Королевстве, нашему персоналу», — сказал представитель компании в Великобритании.
Ранее Financial Times опубликовала статью, где говорилось о возможном закрытии заводов немецкого концерна в Британии, производящего автомобили Mimi и Rolls-Royce. Это связано с ситуацией вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, которая может нарушить поставки.
Робертсон отметил, что комментарии в статье газеты были вырваны из контекста и относились к нарушению цепи поставок, которое выльется в задержках производства на британских заводах.
О выходе Великобритании из Евросоюза объявили после всеобщего референдума в 2016 году. После этого парламент страны принял законопроект о выходе Великобритании из ЕС. В марте Лондон договорился с ЕС о переходном периоде после Brexit с 30 марта 2019 по 31 декабря 2021 года.