Власти Москвы решили оставить на улицах защитные бетонные блоки

Власти Москвы решили до конца года оставить защитные бетонные блоки в местах массового скопления людей. Об этом РБК рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Мы оставляем бетонные блоки только в тех местах, где проходят различные уличные мероприятия, а также в местах массового скопления людей. Например, на Манежке, площади Революции, у Большого театра и так далее», — сказали в ведомстве.

В декабре блоки были установлены более чем в 800 местах столицы, в том числе у входов на станции метро. Такое решение городские власти приняли после аварии у метро «Славянский бульвар». 25 декабря в результате въезда автобуса в подземный переход погибли четыре человека, пострадали 11. Власти решили ограничить подъезд транспорта к местам скопления людей.