Президент Филиппин назвал Бога глупцом

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время телевизионного выступления назвал Бога глупцом. Об этом сообщает BBC.

В выступлении Дутерте подверг критике библейскую историю сотворения Адама и Евы и их изгнания из Эдемского сада после того, когда они съели запретный плод. «Что за глупец этот Бог? Представьте, что вы создали что-то совершенное, а затем продумываете событие, которое разрушает качество вашей работы», — сказал он.

Глава государства также обрушился на концепцию первородного греха. «Вы еще не родились, а вы уже согрешили. Что это за религия такая? Я не могу это принять», — добавил он.

Пресс-секретарь президента Гарри Роке пояснил, что Дутерте высказал свое личное мнение, и добавил, что в юности во время учебы в католической школе он подвергся насилию со стороны священника.



