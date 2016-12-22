Улицкая ответила на критику Милонова из-за слов об отставании России

Писательница Людмила Улицкая рассказала РБК, что не ожидала «такой бурной реакции» от интервью «112 Украина» и ответила на критику депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Тем более что никаких открытий не сделала в своем интервью — со времен Петра Первого известно, что отставание существует: у нас крепостное право отменили, когда в Лондоне метро пустили. Отставание — это наша беда, а не вина. К сожалению, в науке, в технологиях, в медицине отставание огромное. Почему — вопрос, который можно было бы задать господину Милонову. Но не буду», — рассказала писательница.

«Повышенный уровень агрессии в человеке опасен не только для окружающих, он опасен и для него самого. Мне кажется, что это высказывание не требует доказательств. Уровень агрессии сегодня в нашем обществе очень высок — есть несколько телевизионных передач, которые демонстрируют именно высокий уровень социальной агрессии и нежелание обсуждать миролюбиво и осмысленно что бы то ни было. Повышение культурного уровня никому не мешает, именно высокий культурный уровень обеспечивает возможность диалога. Согласитесь, что трудно вести разговор с человеком, который укоряет писателя «в использовании востребованности», — добавила Улицкая.

Писательница Людмила Улицкая в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что жителей России характеризует агрессивность и бескультурность. Она пояснила, что, по ее мнению, Европа опережает Россию в развитии примерно на 150 лет. «Мы сейчас выезжаем и видим: вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая еще живет в Средневековье», — сказала она. Процесс развития России Улицкая назвала «архаическим движением, которое идет поперек цивилизационного процесса».

С критикой слов писательницы выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Госпожа Улицкая допустила шовинистическое высказывание, признав нацию отстающей. После Нюрнбергского процесса мы вроде бы как исцелились от этой проблемы, но, видимо, не данная писательница», — заявил он журналистам.