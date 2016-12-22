Познер объяснил «агрессивность» россиян отрывом от советского прошлого

Агрессия и жестокость в российском обществе уходит корнями в советское прошлое. Об этом заявил журналист Владимир Познер радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, российское общество живет в условиях тяжелого переходного периода и поляризовано во взглядах по поводу путей развития страны. «И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость», — сказал Познер.
При этом страна, по его мнению, движется по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в нецивилизационном состоянии. «Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — добавил он.
Ранее российская писательница Людмила Улицкая в эфире телеканала «112 Украина» назвала российских жителей агрессивными, отсталыми и бескультурными. Процесс развития России писательница назвала «архаическим движением, которое идет поперек цивилизационному процессу». По ее мнению, России нужно примерно 150 лет, чтобы «догнать» Европу.