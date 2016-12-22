В столкновении восьми автомобилей под Пензой погибли четыре человека
Общество, 11:11
0
В столкновении восьми автомобилей под Пензой погибли четыре человека
В результате ДТП в Мокшанском районе Пензенской области погибли четыре человека и пять пострадали, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения области.
«Все пострадавшие госпитализированы в клиническую больницу №6 имени Захарьина города Пензы, их состояние оценивается как средней тяжести», — пояснил сотрудник пресс-службы.
Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, инцидент произошел у села Подгорное в Мокшанском районе, на 565-м километре федеральной трассы «Урал». Столкнулись восемь автомобилей. В ликвидации последствий аварии участвуют десять человек и три единицы техники.
Накануне при столкновении маршрутного автобуса и грузового автомобиля Hyundai в Саратове пострадали девять человек.