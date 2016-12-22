Госдума ужесточила требования к безопасности детского отдыха

Госдума приняла закон, повышающий государственный и общественный контроль в сфере детского отдыха. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Закон предлагает сделать обязательным типовой договор, в котором прописана информация об условиях отдыха ребенка. С момента его подписания будет отсчитываться начало взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Также вводится новая форма общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха. Реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, должен будет стать публичным.

В регионах предлагается утвердить список туристских маршрутов, рекомендованных для прохождения детскими группами, и опубликовать его на сайте органов местных властей.

В октябре 2017 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать реестры организаторов детского отдыха. По ее мнению, такая мера поможет родителям лучше оценивать риски.

Летом 2016 года в Карелии на Сямозере группа из 47 школьников и нескольких инструкторов попыталась сплавиться по озеру на плоту и двух каноэ. Начался шторм, оба каноэ перевернулись, подростки оказались в воде, в результате 14 детей погибли. Поездка в Карелию была организована московской мэрией, в ней приняли участие подростки из малообеспеченных семей и сироты.

Фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая получила звонок с сообщением о происшествии, но приняла его за розыгрыш, приговорили к трем годам колонии-поселения, но исполнение вердикта отложено до достижения ее дочерью 14-летнего возраста. Еще шести фигурантам приговоры пока не вынесены.