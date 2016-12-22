Трамп рассказал о нелюбви к спортзалу и пожаловался на еду в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал о получаемой им ежедневно физической нагрузке и пожаловался на слишком большие порции еды, которыми его кормят в Белом доме. Ранее медосмотр американского президента выявил у него проблемы с лишним весом.

Трамп сообщил, что считает достаточной свою физическую активность. По словам американского президента, он часто играет в гольф и много ходит. «Я упражняюсь. То есть я делаю то одно, то другое. Бегаю от двери к двери. У меня больше физической нагрузки, чем думают люди», — рассказал он. Также Трамп отметил, что регулярно играет в гольф, хотя и признался, что предпочитает перемещаться по полю на машине для гольфа.

Трамп заявил, что не собирается постоянно ходить в спортзал, поскольку он тоже может привести к проблемам со здоровьем, также как и лишний вес. «Многие ходят в спортзал, занимаются там по два часа в неделю и все. Я видел таких людей, у которых начинаются проблемы с коленями к их 55 годам, им нужны новые колени и они делают все эти вещи. У меня таких проблем нет», — объяснил свою позицию американский президент.

Говоря о проблемах с лишним весом, которые были диагностированы у него во время медосмотра, Трамп пожаловался на слишком большие порции еды от поваров в Белом доме. Также он счел их излишне калорийными. «Люди которые готовят еду в Белом доме, они замечательные, но я думаю, что они могли бы делать порции поменьше и, пожалуй, исключить некоторые особо жирные ингредиенты», — рассказал Трамп.

О результатах медосмотра Трампа накануне рассказал его личный врач Рональд Джексон. Он сообщил, что 71-летний глава Белого дома отлично прошел тест на психическое здоровье и находится в прекрасной физической форме. Вместе с тем Джексон отметил, что у Трампа есть некоторые проблемы с излишним весом - при росте около 190 см Трамп весит 108 кг. По словам врача, причиной этому стал малоподвижный образ жизни президента и его любовь к фастфуду.