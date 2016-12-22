Опрокинувшаяся фура частично блокировала движение на МКАД

На МКАД в районе съезда на улицу Капотня в результате ДТП опрокинулся грузовой автомобиль после чего произошел разлив топлива. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На внутренней стороне 17-го километра МКАД произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и МАЗ. Иномарка перевернулась набок, произошел разлив топлива», — заявил он.

По словам собеседника, в результате инцидента перекрыты три полосы движения. При этом о пострадавших не сообщается.

В свою очередь источник «РИА Новости» в правоохранительных органах заявил, что ДТП произошло на 18-м километре МКАД. Он отметил, что опрокинулась фура, при этом другие автомобили в ДТП не участвовали. Собеседник агентства добавил, что пострадавших в аварии нет. На место происшествия была вызвана спецтехника, чтобы поднять опрокинувшийся автомобиль.

В конце апреля на 60-м километре МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе опрокинулся «КамАЗ», в результате чего было частично перекрыто движение.