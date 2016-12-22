Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Рифт-Валли в Кении

В Кении по данным на 19 июня 13 человек погибли от лихорадки Рифт-Валли (долины Рифт), еще более сотни человек заболели в шести регионах страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на данные Минздрава Кении.

Вспышка болезни произошла из-за сильных дождей и наводнений, которые создали условия для распространения комаров-переносчиков вируса. Они заразили домашний скот, а люди были инфицированы после употребления мяса овец и верблюдов в пищу и контакта с животными на скотобойнях.

В настоящий момент власти Кении проводят вакцинацию вне зоны карантина, в районах, где бушует лихорадка, запрещен забой скота. «Правительство страны признает, что борьба со вспышкой затруднена из-за нехватки вакцин, лекарственных препаратов, соответствующего оборудования и квалифицированных кадров», — указывается в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве попросили россиян учесть эту информацию при планировании поездок в Кению.

В марте ведомство предупреждало россиян о вспышке лихорадки Ласса в Либерии, в результате с начала года погибли 12 человек. Всего было зарегистрировано 28 случаев заболевания.