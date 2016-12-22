NBC узнал об утрате доверия Трампа к главе Пентагона

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы перестал прислушиваться к мнению американского министра обороны Джеймса Мэттиса и существенно сократил консультации с главой Пентагона. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.

Телеканал отмечает, что Трамп заранее не проинформировал Мэттиса о решении выйти из соглашения по атому с Ираном, затем не сообщил ему о планах приостановить совместные военные учения с Южной Кореей. Наконец, Мэттис не был заведомо предупрежден о том, что Трамп даст распоряжение на создание шестого вида вооруженных сил США — космических сил.

Источники отмечают, что Трамп углядел в отношении Мэттиса к нему некое снисхождение и отсутствие энтузиазма при выполнении указаний. При этом американский президент, как заявили источники, сейчас больше прислушивается к помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, против назначения которого выступал Мэттис, и к государственному секретарю США Майку Помпео.

NBC также сообщает, что в первое время после назначения Мэттиса на должность главы Пентагона он по несколько раз в день общался по телефону с Трампом, обсуждая действия по ключевым вопросам, однако в настоящее время подобного уже не происходит.

В апреле The Wall Street Journal сообщила о том, что между Трампом и Мэттисом возник конфликт по вопросу организации ракетного удара по объектам в Сирии. По данным издания, Мэттис призывал Трампа более сдержанно вести себя в этом вопросе, чтобы не рисковать более широкой конфронтацией с российскими силами.