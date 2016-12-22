ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,36 62,48 EUR Нал. 74,13 73,06 USD Бирж. 62,90 -0,82 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6228,60 +91,50 IMOEX 2236,65 -0,58% RTSI 1120,23 -0,46% Brent 74,15 -0,59% DJIA 24252,80 -1,33% Nasdaq 7532,01 -2,09%
Тренер сборной Испании заявил о способностях России создать много проблем
Лента новостей
Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 05:52, Партнерский материал В России отменят пошлины за восстановление утраченных при ЧС документов 05:32, Общество Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Сеула 05:31, Общество Тренер сборной Испании заявил о способностях России создать много проблем 04:57, Общество СМИ узнали о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный 04:46, Политика Около 20 тысяч жителей Якутии остались без электричества 04:28, Общество Шеф Пентагона заявил о необходимости США «активизировать игру» в Арктике 03:57, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 03:56, РБК и Schneider Electric Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом» 03:43, Политика Личного охранника экс-главы Армении задержали по подозрению в «обнале» 03:03, Политика Киев обвинил Россию в спонсировании терроризма и пытках украинцев 02:38, Политика Дамаск сообщил о ракетной атаке со стороны Израиля 02:16, Политика Полиция отпустила брата экс-премьера Армении Сержа Саргсяна 02:15, Политика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 01:42, РБК и Ингосстрах Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ 01:35, Общество Салах извинился перед болельщиками сборной Египта 01:34, Общество В Госдуме обвинили США в попытках «продавить свой» газ в Европу 00:58, Политика Высшая судебная палата Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева 00:31, Политика Все решили видеоповторы: как определялся соперник России по плей-офф 00:21, Спорт В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов 00:15, Общество Число фирм-однодневок в России снизилось до исторического минимума 00:00, Экономика В Москве умерла сбитая на тротуаре беременная женщина 25 июн, 23:55, Общество МИД ответил на статью саудовского издания о допинге в сборной России 25 июн, 23:44, Политика Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 25 июн, 23:43, Спецпроект РБК Спорт Защита компании Пригожина назвала незаконным назначение спецпрокурора США 25 июн, 23:39, Политика Военный прокурор Украины заявил о «своем Пиночете у двери» 25 июн, 23:30, Политика Португальцы на последних секундах упустили победу над Ираном 25 июн, 23:11, Спорт Последние минуты третьего тура определили соперника России по 1/8 финала 25 июн, 23:03, Спорт
Тренер сборной Испании заявил о способностях России создать много проблем
ЧМ-2018, 04:57
0
Тренер сборной Испании заявил о способностях России создать много проблем

Тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро заявил, что сборная России, с которой испанской команде предстоит встретиться в рамках 1/8 финала Чемпионата мира, может «создать много проблем», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок», — сказал Йерро, добавив, что его команде необходимо немного отдохнуть после матчей группового этапа.

Он отметил, что разбором игры сборной России со своими подопечными займется чуть позже, добавив, что называть «какие-то конкретные фамилии» он не любит. «В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится», — считает тренер сборной Испании.

Колобков заявил о самоотдаче сборной России в матче с Уругваем
Общество

По его словам, испанская команда выполнила задачу-минимум, оформив выход из группы с первого места. При этом он отметил, что соперники в группе были сильными. «Все решал один мяч. Нужно отдышаться и идти дальше», — заключил он.​

Сборные России и Испании 25 июня провели заключительные матчи в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу. Испанцы сыграли в ничью с командой Марокко — 2:2, россияне крупно уступили команде Уругвая — 0:3. Испания заняла в группе В первое место, а Россия оказалась на втором месте в группе А. Таким образом, эти команды встретятся в 1/8 финала Чемпионата мира. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Теги: Чемпионат мира по футболу , Испания
Главное
КПРФ впервые не выдвинет кандидатов в губернаторы в нескольких регионах Политика
Материалы по теме
Бывший футболист умер во время комментирования игры сборной Египта на ЧМ Общество
Путин пригласил на финал ЧМ премьера Израиля и главу Палестины Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter