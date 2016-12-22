Тренер сборной Испании заявил о способностях России создать много проблем

Тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро заявил, что сборная России, с которой испанской команде предстоит встретиться в рамках 1/8 финала Чемпионата мира, может «создать много проблем», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я видел все матчи сборной России. Но сейчас мы должны сосредоточиться на своей игре, на разборе своих ошибок», — сказал Йерро, добавив, что его команде необходимо немного отдохнуть после матчей группового этапа.

Он отметил, что разбором игры сборной России со своими подопечными займется чуть позже, добавив, что называть «какие-то конкретные фамилии» он не любит. «В Москве будет потрясающая атмосфера. И Россия может создать нам много проблем. Важно понимать, что впереди теперь не групповой турнир, а 90 конкретных минут, за которые все решится», — считает тренер сборной Испании.

По его словам, испанская команда выполнила задачу-минимум, оформив выход из группы с первого места. При этом он отметил, что соперники в группе были сильными. «Все решал один мяч. Нужно отдышаться и идти дальше», — заключил он.​

Сборные России и Испании 25 июня провели заключительные матчи в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу. Испанцы сыграли в ничью с командой Марокко — 2:2, россияне крупно уступили команде Уругвая — 0:3. Испания заняла в группе В первое место, а Россия оказалась на втором месте в группе А. Таким образом, эти команды встретятся в 1/8 финала Чемпионата мира. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.