Колобков заявил о самоотдаче сборной России в матче с Уругваем
ЧМ-2018, 20:35
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Колобков заявил о самоотдаче сборной России в матче с Уругваем
Министр спорта России Павел Колобков доволен самоотдачей футболистов сборной в матче с Уругваем, несмотря на поражение, сообщает «Интерфакс».
«Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки», — сказал министр.
Он напомнил, что следующая игра пройдет 1 июля на столичном стадионе «Лужники». «Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером», — отметил Колобков.
Встреча сборных России и Уругвая прошла 25 июня в Самаре. Российская команда проиграла со счетом 3:0 в групповом матче чемпионата мира по футболу, набрав шесть очков в трех встречах. ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.