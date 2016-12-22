Около 20 тысяч жителей Якутии остались без электричества

В Вилюйском районе Якутии энергетики ведут восстановительные работы после отключения высоковольтной линии 110 кВ «Сунтар — Вилюйск». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
«Перерыв в энергоснабжении произошел сегодня 26 июня 2018 года в 8:17 (2:17 мск). В зоне ограничения находятся населенные пункты Вилюйского района», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в целях оперативного восстановления электроснабжения потребителей, энергетики развернули работу резервного дизельного генератора на ДЭС «Вилюйск».
В Министерстве энергетики России заявили, что в результате отключения высоковольтной линии без электроснабжения остались около 20 тыс. местных жителей. «Без электроснабжения остались бытовые потребители Вилюйского района (около 20 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей — 2,5 МВт», — приводит сообщение Минэнерго ТАСС.
24 июня энергетики в Барнауле за два часа восстановили энергоснабжение 85 тыс. человек, которые остались без света из-за обрушившегося на регион шторма.