Полиция отпустила брата экс-премьера Армении Сержа Саргсяна

Брат бывшего премьера Армении Сержа Саргсяна Александр отпущен из отделения полиции после задержания по подозрению в незаконном хранении оружия, сообщил РБК глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

Он добавил, что также были отпущены трое человек, ранее задержанных вместе с Саргсяном.

О задержании Александра Саргсяна стало известно днем 25 июня. Ашот Агаронян тогда заявил, что Саргсян был доставлен в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия, однако не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

Также накануне в Армении были задержаны бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян и Назик Амирян — супруга арестованного ранее депутата парламента от Республиканской партии Манвела Григоряна.