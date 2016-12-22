Силуанов пообещал россиянам к 2024 году среднюю пенсию в 20 тыс. руб.

Средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тыс. руб. к 2024 году. Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
Министр напомнил, что увеличить размер пенсии можно будет и за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Правительство предложит работникам участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Чтобы это было интересно работникам или работодателям, будут предусмотрены соответствующие стимулы: уменьшена налоговая база для обложения налогом на доходы физических лиц. Для работодателей уменьшат налогообложение прибыли.
Ранее Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что средний размер пенсии в 2019 году достигнет 15,4 тыс. руб.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста в России. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение будет происходить поэтапно с 2019 года. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что современном обществе женщина в 55 лет считается «молодой», 60-летний мужчина «не представляется списанным».