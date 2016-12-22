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Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году
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Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году
Пенсионная реформа, 06:51
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Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете «Известия» рассказал, что средний размер пенсии в будущем году достигнет 15,4 тыс. руб.

Глава Минтруда отметил, что в 2019 году прибавка к пенсии у неработающего пенсионера составит в среднем 1 тыс. руб. в месяц. «К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 руб. Прибавка на 1 тыс. руб. означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 руб. Это среднее повышение», — сказал он.

По словам Топилина, «у кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой». «Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — добавил министр.

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Также Топилин подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста будет невозможно увеличить добавки к пенсиям. При этом он отметил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции.

21 июня первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7%. «Наша задача — в следующем году увеличить [ежемесячную] пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях», — сказал Силуанов.

В начале лета правительство представило проект пенсионной реформы, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста. К 2034 году женщины станут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет. Сейчас пенсионный возраст для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60.

Теги: Максим Топилин , Минтруд , пенсия
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