Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера»

Совет директоров компании «Трансконтейнер» согласовал кандидатуру Вячеслава Сараева на должность первого заместителя генерального директора, говорится в сообщении компании. Решение было принято 25 июня на заседании совета директоров.

В январе 2015 года Сараев был назначен управляющим Находкинского торгово-морского порта (ЕВРАЗ НМТП), являющаяся одной из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Эту должность он занимал до октября 2017 года.

В начале июня стало известно, что генеральный директор «Трансконтейнера» Петр Баскаков подал в отставку, однако в понедельник, 25 июня, представитель «Трансконтейнера» в разговоре с РБК уточнил, что Баскаков продолжает возглавлять компанию.

В апреле источники РБК сообщали о том, что правительство отложило приватизацию компании.

ПАО «Трансконтейнер» занимается перевозками грузов и использует для этого различные виды транспорта.