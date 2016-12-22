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Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера»
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Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера»
Экономика, 18:50
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Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера»

Совет директоров компании «Трансконтейнер» согласовал кандидатуру Вячеслава Сараева на должность первого заместителя генерального директора, говорится в сообщении компании. Решение было принято 25 июня на заседании совета директоров.

В январе 2015 года Сараев был назначен управляющим Находкинского торгово-морского порта (ЕВРАЗ НМТП), являющаяся одной из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Эту должность он занимал до октября 2017 года.

В начале июня стало известно, что генеральный директор «Трансконтейнера» Петр Баскаков подал в отставку, однако в понедельник, 25 июня, представитель «Трансконтейнера» в разговоре с РБК уточнил, что Баскаков продолжает возглавлять компанию.

В апреле источники РБК сообщали о том, что правительство отложило приватизацию компании.

ПАО «Трансконтейнер» занимается перевозками грузов и использует для этого различные виды транспорта.

Теги: Evraz , «Трансконтейнер» , Совет директоров
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