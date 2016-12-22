СК опроверг убийство повара на спортбазе сборной России по футболу

Убийство повара официантом-украинцем в Химках произошло не на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск», где занимается сборная России по футболу, а в одноименном жилом микрорайоне, сообщает главное следственное управление Московской области.

«УТЦ «Новогорск» никакого отношения не имеет к месту преступления», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил РБК, что в ресторане возле гостиничного комплекса «Спорт Поинт» на улице Олимпийская в Химках полицейские обнаружили труп 55-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением брюшной полости. По данным «Московского комсомольца», мужчина работал поваром.

За совершение преступления был задержан проживавший в России без регистрации украинец, который работал в этом ресторане официантом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Ранее в Министерстве спорта также опровергли информацию о том, что убийство произошло на территории учебно-тренировочного центра «Новогорск». В министерстве отметили, что на его территории не располагается никаких ресторанов и других коммерческих структур.

Сборная России по футболу проводила тренировки на базе «Новогорск» как во время чемпионата мира, так и до него.